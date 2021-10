Laurea in Ingegneria chimica e biochimica per Beatrice Romagnuolo, auguri!

«Impegno, costanza, sacrificio, dedizione e capacità sono stati premiati. Beatrice Romagnuolo ha conseguito la laurea in Ingegneria chimica e biochimica all’Università degli Studi “Alma Mater” di Bologna. La candidata ha discusso con competenza e passione una tesi in Laboratorio di Principi di Ingegneria Chimica T dal titolo “Preparazione e caratterizzazione di coating a base di silicio su film polimerici per applicazioni barriera all’umidità; relatore Ch.mo Prof. Matteo Minelli, correlatore Giacomo Foli. Congratulazioni di cuore alla dottoressa Romagnuolo da papà Nico, mamma Evelina, Michelangelo, Marialuisa, Giuseppe, dalla nonna Lidia e da chi è sempre presente dal cielo con amore: Beatrice ha voluto dedicare la tesi alla nonna Lisetta. Ti vogliamo bene». A Beatrice Romagnuolo auguri anche dalla redazione del Quotidiano del Molise.