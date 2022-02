Laurea in Infermieristica, l’Asrem non pubblica il bando. Facciolla: “Incomprensibile”

Il consigliere regionale del Pd ha presentato un’interpellanza urgente al governatore Toma e al presidente Micone condivisa anche dal circolo e dalla federazione di Isernia

“Nonostante l’Università ‘La Sapienza’ di Roma (che ha firmato la convenzione per il Corso di Laurea insieme alla Asrem e alla Neuromed) abbia predisposto il bando per l’acquisizione di nuovi docenti utili a riempire le cattedre vacanti, la Asrem non ha ancora pubblicato l’avviso mettendo a rischio il corso stesso”. L’accusa arriva dal segretario regionale del Pd, Vittorino Facciolla, il quale ha già presentato “un’interpellanza urgente, condivisa dal circolo Pd e dalla Federazione di Isernia, al presidente del Consiglio regionale Micone e al presidente Toma”.

“Perdere il Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche per la città di Isernia e per il Molise significa perdere 300 studenti provenienti anche da fuori regione, significa svilire il territorio – osserva il consigliere regionale Dem – e perdere tutto l’indotto economico, sociale e culturale legato al Corso”. Tutto questo “sta accadendo sotto gli occhi di tutti, ma nel silenzio più assordante. Ancora una volta il passaggio finale, quello decisivo spetta alla Asrem ed è incomprensibile perché non lo faccia. Per trascuratezza, incapacità o – chiede Facciolla – altro? Abbiamo bisogno di capire e di sbloccare la situazione. Adesso pretendiamo risposte chiare”, conclude il segretario.