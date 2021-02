Laurea in Economia Aziendale con 110 per Francesca Gallo

Quando hai iniziato questo percorso lo hai fatto con grande determinazione. Un impegno costante, sacrificio, passione in tante discipline, il desiderio di raggiungere un traguardo importante. Oggi, quel 110 su 110 premia con merito le tue capacità. Francesca Gallo ha conseguito la laurea in Economia Aziendale all’Università degli Studi del Molise. Dalla sua abitazione di Colletorto, collegata in streaming con la commissione, ha discusso un’apprezzata tesi in Economia e politica monetaria e finanziaria dal titolo “La gestione della politica monetaria e l’importanza della stabilità dei prezzi “. Relatore chiar.ma prof.ssa Filomena Pietrovito. Alla neo dottoressa congratulazioni da mamma Elena e papà Maurizio, dal fratello Juri e dalla sorella Daniela, dal fidanzato Renzo, dagli zii, dai cugini e da tutti gli amici. Ad maiora!