Un percorso di studi distinto ma un’amicizia che si è rafforzata nel tempo. Giuseppe Ianiri ha conseguito la laurea in Scienze e tecnologie alimentari, Elia Plescia quella in Ingegneria biomedica. Entrambi hanno ottenuto il massimo dei voti: 110 e lode. Un traguardo eccellente condiviso nello stesso giorno. Congratulazioni per un futuro ricco di soddisfazioni da parte delle famiglie e di tutti gli amici.