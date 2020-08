Laurea e compleanno, doppi auguri a Pasquale Micatrotta

Doppi auguri a Pasquale Micatrotta che non solo ha compiuto gli anni, ma ha tagliato anche un traguardo importante. Pasquale si è brillantemente laureato in Scienze Biologiche e oggifesteggia il suo compleanno.

“Auguri per la tua laurea e per il tuo compleanno, sei sempre stato il nostro orgoglio sin dai tempi in cui sei stato premiato come ‘il bambino più buono d’Italia’ a soli 9 anni”. Auguri da papà Giovanni e da tutta la famiglia.

Congratulazioni anche dalle redazioni di Primo Piano Molise, Teleregione Molise e Radio Hollywood.