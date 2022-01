Laurea Antonio Giordano: congratulazioni dottore!

Confetti Rossi per Antonio Giordano di Venafro che venerdì 28 gennaio 2022 ha conseguito brillantemente la laurea magistrale presso l’Universita’ Tecnica di Delft, TU DELFT, (Olanda)

Master of Science in Aerospace Engineering, discutendo la tesi “Chemical propulsion sistem design for autonomus Mars CubeSat mission” ricevendo il plauso e i complimenti della commissione esaminatrice. auguri al giovanissimo neo ingegnere per un brillante futuro dalla sorella Maria Assunta, dal papà Giampiero e dalla mamma Michela.