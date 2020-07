Laura Pausini parla con la sua fan molisana. Si avvera il sogno di Mariangela

La pop star le ha inviato un messaggio audio per esortarla a continuare a combattere quel destino che la costringe ad un’esistenza dura fatta anche di piccole ingiustizie sociali

Il potere evocativo della musica è indiscutibile. Forse non è scientificamente dimostrato che sia anche terapeutico, ma a quanti fra noi non è capitato di emozionarsi ascoltando una canzone? Accade a tutti: a chi non vuole dimostrarlo e a chi non può dimostrarlo. Accade pure a Mariangela, 33 anni, di San Martino in Pensilis.

Il destino è in debito con lei, le ha levato la vista, la parola, il movimento. Ma le ha lasciato l’udito che, come un cordone ombelicale, la tiene in contatto costante con la mamma, la stessa persona che ha iniziato a farle ascoltare le note dolci e suadenti che solo la musica riesce a trasmetterti. L’incontro con “Marco se ne è andato e non ritorna più…..” e con tutti i motivi di Laura Pausini è stato solo il primo passo.

Dal post di mamma Concettina su facebook alla risposta della Pausini è passato un po’ di tempo. Poi alla fine è arrivato un messaggio audio direttamente da Laura per Mariangela che lo ha visto come un incantesimo a giudicare dalla sua espressione. Ma in tutto ciò non possiamo dimenticare chi in qualche modo ha contribuito affinché tutto ciò accadesse.

Raffaele De Santis sprigiona entusiasmo da tutti i pori. Uno che da unì’idea ha creato un progetto e realizzato un sogno. “associazionesantamonica” (tutt’attaccato) su facebook è un’associazione senza scopo di lucro che aiuta le persone in difficoltà, ha la sede Moretta in provincia di Cuneo. E quel post su facebook scritto da mamma Concettina per ribadire le grandi limitazioni e barriere che sono costretti a subire tutti i disabili non è passato inosservato. Parlava delle grandi difficoltà e dell’impossibilità di portare Mariangela in un concerto della Pausini.

Ebbene di quella riflessione affidata a facebook è venuto a conoscenza proprio Raffaele De Santis che si è dato da fare ed ha realizzato un piccolo sogno. E’ riuscito a coinvolgere proprio la “divina” Laura la quale in quel messaggio audio inviato direttamente a Mariangela dice parole di conforto ed esortazione.

Promettendo anche che in futuro un incontro fra loro avverrà. Immaginate lo stupore di Mariangela quando lo ha sentito. Più che immaginare lo possiamo vedere nell’emozionante video che mamma Concettina ha realizzato anche per ringraziare la generosa pop star italiana.

Piccoli miracoli quotidiani, che passano inosservati, ma sono sempre prodigiosi.