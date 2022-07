Laura magistrale per Martina con 110 e lode, “un grazie al reparto di riabilitazione cardiologica del Cardarelli”

Nella giornata di oggi, 20 luglio, la dottoressa Martina Presutti ha conseguito la laurea magistrale in attività motoria preventiva ed adattata, conseguendo un 110 e lode e discutendo una tesi dal titolo “Riabilitazione cardiorespiratoria nei pazienti post Covid-19 con complicanze cardiovascolari”. Martina ci tiene a ringraziare il reparto di Riabilitazione Cardiologica dell’ospedale Cardarelli di Campobasso per l’affiancamento in questi due anni di tirocinio e per il supporto nelle varie attività. Un particolare ringraziamento al dottore Musto e alle due infermiere del reparto Filomena e Vanna per la costante presenza e disponibilità. Sono stati anni intensi e ricchi di emozioni. Grazie infinite.