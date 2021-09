L’augurio della Presidente dell’ordine degli Psicologi del Molise, Alessandra Ruberto, per il ritorno a scuola

“Sta per suonare la campanella, inizia un nuovo anno scolastico fatto di regole, distanze, green pass.I nostri ragazzi scalpitano, desiderano tornare alla normalità, i genitori tra speranza e paura si preparano a riaffrontare l’inverno con l’auspicio di non ripetere quanto già vissuto negli inverni passati. Il green pass permetterà la frequenza in presenza, aiuterà il ritorno alla “normalità ” ma non necessariamente basterà a tranquillizzare genitori, alunni o insegnanti. Il Ministero ha rinnovato i fondi ribadendo l’importanza del benessere psicologico anche e sopratutto in questa situazione di forte stress. Noi psicologi ci siamo e siamo pronti. Saremo, come in questi due anni passati, accanto all’istituzione scolastica per supportare alunni, insegnanti e genitori; per accompagnare l’istituzione scolastica ad affrontare timori, ansie e paure. Faremo del nostro meglio per alleggerire e contenere. Un buon rientro a scuola ai ragazzi, un buon lavoro agli insegnanti e a tutti i colleghi che riprendono il loro lavoro”.