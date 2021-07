L’attrice Vittoria Belvedere a spasso per le vie di Castel San Vincenzo

Si è fatta alcuni selfie sulla piazza che da su lago insieme al marito Vasco Valerio, noto organizzatore di grandi eventi e spettacoli, al sindaco Marisa Margiotta e ad alcuni amici tra cui l’avvocato isernino Gennaro Petrecca, artefice di questa inaspettata, ma assolutamente gradita visita, che ha portato la nota attrice Vittoria Belvedere a Castel San Vincenzo. Il gruppetto si è intrattenuto per il pranzo in una struttura ricettiva del posto, l’Oasi delle Mainarde, poi nel primo pomeriggio si è spostato in paese. Qui la bellissima attrice, interprete di diversi film e fiction di successo, ha trascorso un po’ di tempo informandosi sul paese, sulle sue bellezze e su un territorio di enorme pregio. È rimasta positivamente colpita dall’ospitalità, dalla tranquillità che si respira in questa parte d’Italia ancora poco conosciuta, ma che non ha nulla da invidiare alle mete turistiche più blasonate, ed ha promesso al sindaco di tornare presto paese per trascorrervi una giornata all’insegna del più assoluto relax. “Siamo onorati di aver avuto ospite la bellissima Vittoria Belvedere – commenta la sindaca Marisa Margiotta – attrice di grande successo, che ha promesso di tornare presto a farci visita. Una ringraziamento particolare all’avvocato Gennaro Petrecca, che ha avuto l’intelligenza e la sensibilità di far conoscere la nostra splendida località ad un personaggio altrettanto splendido, noto al grande pubblico per la sua bravura, oltre che per la sua grande professionalità”.