L’attrice Palma Spina e il poeta Franco Arminio ospiti di Ti racconto un libro Infanzia on line

Lezioni di vita dal mondo animale. È questo il filo conduttore degli appuntamenti della quinta settimana della rassegna Ti racconto un libro Infanzia on line, un’iniziativa promossa e organizzata dal Comune di Campobasso e dell’Unione Lettori Italiani, con la direzione artistica e organizzativa di Brunella Santoli, che continua a riscuotere un enorme successo tra i piccoli lettori e le loro famiglie.

Il primo appuntamento della settimana vedrà protagonista Palma Spina, molisana, attrice e regista che conduce laboratori teatrali anche per i bambini.

Lunedì 15 giugno, alle ore 17, l’attrice racconta La lepre e la tartaruga una fiaba attribuita allo scrittore greco antico Esopo. Una lepre e una tartaruga si sfidano in una gara di corsa, la lepre ride vedendosi la vittoria in tasca, si impegna poco, corre fino a metà, addirittura si mette a dormire. La tartaruga intanto procede lenta ma costante, raggiunge la lepre, la supera e la batte per un soffio sul traguardo.

Giovedì 18 giugno, sempre alle ore 17, sarà la volta di Franco Arminio, scrittore, poeta e regista italiano che ha ideato e porta avanti la Casa della paesologia a Bisaccia e il festival “La luna e i calanchi” ad Aliano. Ai piccoli lettori leggerà Il topo sognatore e altri animali di paese edito da Rrose Sélavy che ha come protagonistidiversi animali, tutti con una storia da raccontare e che dicono, soprattutto, come la pensano. Con rabbia, malinconia, ironia, simpatia e con sincerità.

Tutti gli appuntamenti della rassegna sono trasmessi sulla pagina facebook Ti racconto un libro Infanzia.