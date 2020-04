L’attrice molisana Daniela Terreri testimonial dello spot sul Covid-19

“Se tutti rispettiamo le regole, torneremo prima ad abbracciarci! Tutti insieme ce la faremo, uniti”. Con queste parole Daniela Terreri, attrice molisana, ha voluto dare il proprio contributo per sensibilizzazione i cittadini sulla necessità di rispettare le regole, restando a casa il più possibile per uscire dall’emergenza. Il Questore aveva chiesto la collaborazione dell’attrice già in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, lo scorso 25 novembre. Anche in questa occasione, l’attrice ha voluto ricordare che presso la Questura c’è una Sala di Ascolto Riservato, intitolata a “Stefania Cancelliere”, per accogliere le donne vittime di violenza e le persone vulnerabili anche soltanto per ascoltare e consigliare.