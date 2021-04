L’attore John Linch, madre di Trivento, interpreterà Massimo Troisi. Radio Europa 1 è riuscita a intervistarlo

Che colpo ha fatto Radio Europa 1! La radio, che passione! Non è passata inosservata la notizia dell’intervista che una storica radio di Trivento (ora webradio) ha realizzato con uno degli attori più osannati del panorama artistico e cinematografico mondiale: John Linch.

Il 19 aprile scorso con una una diretta facebook Radio Europa 1 (qui puoi ascoltare la diretta) ha avuto proprio lui come ospite, lui che alle origini irlandesi da parte di padre unisce quelle triventine doc di mamma Rosina Pavone. Già alla fine di luglio 2015 gli venne tributata la cittadinanza onoraria di Trivento per meriti artistici e per il suo attaccamento al Molise. Ebbene di Radio Europa 1 ne hanno parlato anche Sky tg24 e le maggiori agenzie di stampa perché l’attore italo-irlandese, ribadendo le sue origini ha annunciato che è interprete di un altro attore che è icona del cinema italiano: Massimo Troisi.

Di John Linch è proprio Sky Tg 24 a scrivere riportando per grandi linee quello che ha detto agli amici della web radio Radio Europa 1 che: “Non sapevo molto di Massimo, avevo visto solo Il Postino -ha detto- Poi ho studiato la sua vita, ho saputo dei suoi problemi di salute e la sua storia mi ha emozionato. L’idea centrale del film è che io faccia Massimo come se lui non fosse mai morto, come se fosse tornato dopo 25 anni, quindi non interpreto il Massimo giovane, faccio la mia versione inglese di un Massimo della mia età attuale”. Nell’intervista Lynch ha ricordato il suo più grande successo, Sliding Doors: “Non faccio spesso commedie e quella fu la prima volta per me di una commedia romantica. Un film importante per me, ma lo è stato ancora di più quello che feci subito dopo, sulla guerra in Irlanda”. L’attore, che in cantiere ha molti tra nuovi film e serie tv (“Potrei essere impegnato sul set anche in Italia in autunno, ma ora non posso dire di più”), parla del suo legame con Trivento, ricorda sua madre Rosina Pavone che da Trivento partì per trasferirsi nel nord Europa e confessa che a lui piacerebbe fare un film in paese (dove ha già girato un cortometraggio con i giovani del posto qualche estate fa): “Certo, mi piacerebbe, bisognerebbe trovare il copione giusto”.