L’attore Fabio Troiano a Termoli: per lui una foto vista trabucco

“Chi tene ‘o mare Cammina ca vocca salata Chi tene ‘o mare ‘O sape ca è fesso e cuntento Chi tene ‘o mare ‘o ssaje Nun tene niente”.

Con le parole di una canzone di Pino Daniele, l’attore, sceneggiatore e conduttore televisivo, Fabio Troiano ha postato sui suoi social una foto che lo ritrae vicino uno dei simboli tipici di Termoli: il Trabucco. Proprio sotto le mura del Castello Svevo di Termoli, lungo la passeggiata, l’attore si è fatto immortalare in uno scatto di Fulvio Bonucci.

Troiano si è concesso anche una pausa pranzo in un ristorante termolese. L’attore romano è attualmente impegnato in un programma di La7 ‘Bell’Italia in viaggio’ che racconta le eccellenze del nostro paese attraverso la sua bellezza paesaggistica, culturale e artistica. Nella giornata di ieri, 1 luglio, Troiano era a Rodi Gargano per girare una puntata del programma.