L’attesa è finita, migliaia di fan pronti al concerto di Elisa giovedì a Campobasso

Il live domani alle 21.30 nell’area eventi di Selvapiana. Pochi i posti ancora liberi, scopriamo insieme quale potrebbe essere la scaletta

Mancano poche ore. E finalmente la città di Campobasso abbraccerà una delle artiste internazionali che ha fatto la storia della musica negli ultimi 20 anni. Parliamo di Elisa, che dopo la tappa di questa sera (20 luglio) a Vasto, è pronta a far scatenare le migliaia di fan che si sono dati appuntamenti per domani (giovedì 21 luglio) nell’area eventi di Selva Piana.

Qualche manciata di biglietti, nell’ordine delle pochissime centinaia, ancora è disponibile, per un live inserito nel più ampio progetto “Back to the future live tour”, che da qualche giorno ha riacceso i motori.

Uno stop forzato, a causa della positività al Covid di Elisa, che ha fatto temere anche per la data molisana.

Ora però questo è acqua passata ed a darne la bella notizia ci ha pensato la stessa Elisa con una storia postata sul suo profilo Instagram dove svettano due tamponi finalmente negativi e la scritta “E adesso quanto spaccheremo?”.

Per Elisa non è il primo contagio da Covid che purtroppo ferma i suoi impegni. Già pochi mesi fa, purtroppo, la cantante aveva dovuto restare a casa in un momento molto importante della sua vita. Era risultata, infatti, positiva proprio nei giorni in cui venivano annunciati i concorrenti di Sanremo 2022. Tutti la ricorderanno in collegamento da casa durante la serata finale di Sanremo Giovani 2022, quando Amadeus confermò tutti i protagonisti del Festival.

L’artista arriverà a Campobasso domani, presumibilmente in tarda mattina o primo pomeriggio. L’inizio del live è previsto per le 21 e trenta e ad accoglierla ci saranno oltre tremila spettatori.

Scopriamo ora insieme quella che potrebbe essere la scaletta del concerto a Campobasso:

A tempo perso Seta Come sei veramente O forse sei tu Litoranea Quello che manca (feat. Rkomi) Luglio (feat. Elodie, Giorgia & Roshelle) Come te nessuno mai Show’s Rollin’ Let Me Drink To Me On Me I Feel It in the Earth Ordinary Day Tears May Roll Down Now Fuckin’ Believers Hope Gli ostacoli del cuore Eppure sentire A modo tuo Luce (tramonti A Nord Est) Tua Per Sempre A Tempo Perso L’anima Vola Eppure Sentire (un Senso Di Te) No Hero

Il “Green Village” accompagna la cantante Elisa nel suo tour musicale italiano dal titolo “Come back to the future” anche nella tappa di Campobasso, sempre nell’area di Selva Piana.

L’Eco-Villaggio è uno spazio in cui si svolgono incontri, giochi, concerti, talk sul tema del cambiamento climatico, dell’ambiente, della giustizia sociale.