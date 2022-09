L’attesa è finita, in città arriva Pulcinella. Torna “Il Teatrino” dei Ferraiolo

C’è chi lo chiama “Il teatrino”. Per altri è Pulcinella e basta. Quello che non cambia, invece, è la location: piazza Vittorio Emanuele o piazza Municipio, a Campobasso. E non c’è settembre che si rispetti se in città non arriva lo spettacolo dei Ferraiolo, Adriano&Figli nello specifico. L’attesa è finita e da oggi, 15 settembre, sarà possibile assistere agli spettacoli dei burattini. Si parte alle 17.30, tempo permettendo. Ma, niente paura, il teatrino resterà il città fino al 9 ottobre.