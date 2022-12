L’attesa è finita! A Campobasso tornano le Maitunate (video)

Finalmente ci siamo, quest’anno dopo due anni di silenzio, causa pandemia, le note delle più belle canzoni campobassane e delle simpatiche maitunate torneranno a riecheggiare in uno dei posti più belli e suggestivi di Campobasso.

Sabato 31 Dicembre 2022 in Piazzetta Palombo alle ore 18:00 per la gioia di tutti i Campobassani torna ” MAITUINCAMPO”, che quest’anno ho voluto ribattezzare in “MAITUINCAMPO, LA RIPARTENZA”, perché finalmente la musica tornerà protagonista nella magica notte che segna il passaggio dal vecchio al nuovo anno. Sarà sicuramente una grande emozione risalire sul palco e ritrovarsi davanti tutta la gente di Campobasso, ma basteranno poche note per rompere il ghiaccio e regalarci una meravigliosa serata “CAMBUASCIANA”, all’insegna del divertimento e dell’allegria. Ad accompagnarmi in questa bella avventura ci saranno l’inseparabile Antonio Mandato (voce), Giuliano Civetta (basso), Amerigo Malzone (chitarra), Sandro Serino (fisarmonica) e Marco Messore (batteria). Un ringraziamento particolare all’amministrazione comunale che ha reso possibile lo svolgimento dell’evento.

(Nicola Mastropaolo)