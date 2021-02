L’attesa di un bimbo, la malattia e il coraggio: l’amore di una mamma vince su tutto. La storia di Alessia

La malattia, l’attesa di un bimbo e il coraggio. E’ la vittoria di Alessia, raccontata da “Storie degli Altri” di Carmelo Abbate. Il giornalista ha portato alla luce la vicenda emozionante della mamma molisana.

“Lei è Alessia. Vive a Campobasso, in Molise. È sposata e insegna danza. È il gennaio del 2019. Alessia ha 29 anni. Si sente stanca, fa dei controlli. È incinta! La sorpresa è grande, la felicità non ha limiti. Passano i mesi. La pancia cresce, la stanchezza anche, Alessia torna in ospedale. Tumore al seno. È una doccia fredda. I medici dicono che non c’è da scherzare, bisogna intervenire subito, ma la chemioterapia può fare molto male al bambino. Tocca prendere una decisione. Il marito e i familiari tentennano, Alessia non ha dubbi. Il suo Nicola nascerà sano, lo sa, lo sente. Inizia le cure. A ogni goccia di chemio, il piccolo scalcia, Alessia si accarezza la pancia, si sente forte, indistruttibile. Perde i capelli, piange per due giorni, poi si asciuga le lacrime. Non ha tempo per le incertezze. Arriva il giorno del parto. Alessia si presenta raggiante, truccata di tutto punto. Qualcosa va storto, finisce sotto i ferri, ma Nicola nasce sano e forte. Alessia si rimette subito in pista, riprende le cure, ma è più difficile. Senza il suo bimbo in pancia si scopre fragile. Paura e stanchezza la sommergono. Si sfoga con Fabiana, l’amica conosciuta ai corsi pre-parto, che prima la ascolta in silenzio, poi le risponde con una proposta inaspettata. Che ne dici di prendere i nostri figli e andare a farci quattro scatti tutti insieme da un fotografo? Alessia resta di sasso, poi scoppia a ridere. Ma sì, è proprio quello di cui ha bisogno. È il dicembre del 2019. Ultimo giorno di chemio. Alessia è a pezzi, ma non rinuncia al saggio di danza delle sue allieve. Passa un mese. Le asportano il seno. È dura da accettare, a trent’anni, ma Alessia non molla, il giorno dopo l’intervento è già in piedi. Lo deve a se stessa e al suo bambino. La ripresa è dura, lei è una roccia. Controlli e terapie proseguono. A breve farà un’altra operazione, Alessia sa che può farcela. Ha l’amore del marito, il sostegno dell’amica, e poi c’è lui, il suo piccolo. L’ha messo al mondo contro ogni aspettativa, e l’amore di una mamma vince su tutto.”