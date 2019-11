Latte tedesco spacciato per molisano, lo scandalo a Report (IL VIDEO)

Latte e formaggi destinati alla nostra regione ma provenienti dalla Germania

Un’anticipazione quella proposta da Report (sulla pagina Facebook) di un’inchiesta che andrà in onda questa sera, domenica 24 novembre, alle ore 21.20 su Rai3. Un reportage che coinvolge in pieno la nostra regione. Latte proveniente dalla Germania, destinato al Molise, sulla cui etichetta compare la dicitura “100% molisano”. Latte e formaggi destinati alla nostra regione, alla provincia di Campobasso in particolare.

“Le etichette sui formaggi indicano sempre l’origine del latte, ma quanti di quelli proposti sul mercato come italiani sono realmente prodotti con materia prima del nostro paese?” – si chiede Report.

Tutti i particolari nella trasmissione che andrà in onda questa sera.

