Latte, le telecamere di Report arrivano in Molise: stasera la puntata

La trasmissione di Rai3 torna sull’inchiesta del latte straniero, ma questa volta si ioccuperà della produzione della nostra regione

Report torna sul caso del latte estero nei formaggi italiani. E questa volta, dopo l’inchiesta della scorsa settimana, arriva direttamente in Molise. Le telecamere della trasmissione di Rai3 sono state nei giorni scorsi nella nostra regione per realizzare il servizio e in particolare si sono recati a Capracotta per immortalare questa volta il latte di produzione molisana.

L’inchiesta della scorsa settimana si era occupata del latte che arriva dalla Germania per essere poi trasformato in Molise. Un’inchiesta che ha suscitato polemiche anche in Molise. Questa volta, invece, viene mostrato agli italiani che in Molise viene anche prodotto latte locale.

L’appuntamento è fissato per questa sera, lunedì 2 dicembre, alle 21.15 circa su Rai3.