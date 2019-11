Latte dall’estero, la Coldiretti Molise lanciò l’allarme 3 anni fa

Il 4 maggio 2016 la conferenza stampa per mettere in guardia i consumatori e tutelare gli allevatori locali

Il 4 maggio 2016 la Coldiretto Molise lanciava l’allarme. In una conferenza stampa, i vertici di allora, mettevano in guardia dall’utilizzo del latte estero.

«Sempre più spesso – le dichiarazioni della Coldiretti del 4 maggio 2016 – le industrie casearie italiane smettono di acquistare le materie prime dai nostri allevamenti per rivolgersi all’estero, dove i costi sono inferiori. Questa crescente tendenza rappresenta chiaramente un danno economico per gli allevatori, che rischiano di chiudere la propria fattoria e che devono anche preoccuparsi di smaltire correttamente il latte invenduto, in quanto si tratta di una sostanza deperibile. Inoltre, parlando delle ditte casearie molisane, esse continuano a proporre prodotti tipici della tradizione locale senza specificare che il latte con cui sono realizzati non è più “a km zero”: dato che per ora non è obbligatorio inserire in etichetta l’origine delle materie prime, un alimento confezionato in Molise non è necessariamente realizzato con latte dei nostri pascoli (ma talvolta i consumatori non lo sanno, anzi, sono tratti in inganno dal nome e dalle immagini richiamanti Molise con cui i marchi lanciano i prodotti)». Obbligo che scattò un mese successivo con un decreto del governo. Il 1° giugno 2016 entrò in vigore, con l’approvazione di un decreto da parte del governo Renzi, l’obbligo di indicare l’origine del prodotto in etichetta.

Questa sera l’inchiesta della trasmissione Report.

In foto la conferenza stampa tenuta dalla Coldiretti il 4 maggio del 2016