Latte dalla Germania, Report in Molise per fare chiarezza (VIDEO)

Nei circa 20 minuti di servizio che la popolare trasmissione di Rai Tre “Report” ha mandato in onda questa sera (2 dicembre) sul latte che dai paesi dell’Unione Europea viene acquistato e introdotto in Italia (e quindi anche in Molise), si può affermare con assoluta certezza che la stragrande maggioranza degli operatori del settore in regione lavora in buona fede e immette sul mercato prodotti di qualità. Comprare latte dalla Germania, per esempio, non è reato. L’importante che venga indicato in etichetta. L’inviata di Report stavolta si è messa in macchina e ha raggiunto il nostro Molise andando ad intervistare anche quei piccoli caseifici che lavorano solo latte molisano e, a giusta ragione, ne fanno un vanto. Nella prima puntata di una settimana fa, qualche ombra l’aveva gettata su un filiera che regge una grossa fetta dell’economia molisana. Al termine del servizio abbiamo voluto chiarirci ancor di più le idee andando a sentire telefonicamente il titolare della Centrale del Latte del Molise il quale, dati e certificati alla mano, ci ha detto che nella stagione 2018/2019 ha acquistato ben 9 milioni e mezzo di chili di latte (parte estero e parte locale) mentre i milioni di latte acquistati in 4 mesi del 2019 ammontano a oltre tre. (vedi tabelle che pubblichiamo a corredo dell’articolo). Ci ha anche detto che sono circa 1.500 i lavoratori impiegati nel settore della lavorazione e trasformazione del latte in Molise e che la sua azienda (come le altre) viene costantemente e ripetutamente ispezionata durante l’arco dell’anno dagli organi deputati al controllo (Asl, Nas) e che i consumatori molisani e non possono dormire sonni tranquilli perché i prodotti che dal Molise partono per il resto del mondo o restano in regione, sono di alta qualità. Così come alta e la qualità di quella linea che la Centrale del Latte del Molise riserva alle sue eccellenze. Prodotti di eccellenza provenienti dalla lavorazione esclusivamente di latte locale. Inoltre, ha continuato il titolare, l’azienda compra circa il 30 per cento di latte dell’intera produzione regionale. Sigfrido Ranucci, conduttore della trasmissione Report , ha margine del servizio ha paralto di “operazione trasparenza” fatta da Report e noi gli crediamo. Così come abbiamo il dovere di credere a quelle aziende molisane che a ragione sostengono di operare nella legalità e nella trasparenza indicando di volta in volta la provenienza del latte che finisce nei loro caseifici.