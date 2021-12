Latte, Cia Molise: “Ok antitrust su accordo. Ora avanti con rapida attuazione”

«Gli allevatori molisani sempre più in ginocchio per l’aumento dei costi di produzione, potranno finalmente tirare un sospiro di sollievo. Il 2021 si chiude con un’importante accordo per la filiera lattiero-casearia. “Abbiamo lavorato molto – spiega il direttore regionale della Cia agricoltori italiani del Molise, Donato Campolieti – affinché si raggiungesse prima della chiusura dell’anno, una soluzione in grado di dare ossigeno agli allevatori e oggi possiamo esserne soddisfatti. Il cosiddetto “premio emergenza stalle” porterà a 41 centesimi il prezzo di acquisto del latte”. Il protocollo d’intesa siglato tra le parti riguarda il latte fresco, UHT, formaggi freschi e stagionati, yogurt, ottenuti da prodotto italiano. Il premio di emergenza sarà riconosciuto alle imprese di trasformazione che lo gireranno integralmente alle stalle. Per la Cia Molise bene l’ok dell’Antitrus, che riduce sia i tempi sull’accordo del prezzo del latte e sia perché attraverso il tavolo di filiera al Mipaaf si giunge ad una vera concertazione per l’applicazione del protocollo. Cia Molise auspica che tutto ciò possa avere seguito anche in Molise in tempi rapidissimi. Per il direttore regionale Campolieti “serve ora un forte senso di responsabilità di tutte le parti interessate per un processo virtuoso e lungimirante. Prendiamo atto del parere positivo espresso dall’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato sul protocollo siglato, ma chiediamo che il tutto venga attuato in tempi stretti».