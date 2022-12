L’attaccante Francesco Potenza firma per il Campobasso

Il Campobasso annuncia l’ingaggio dell’attaccante Francesco Potenza.

L’esperta punta, nata a Cirò Marina, è già a disposizione di mister Di Meo e compagni. Francesco esordisce in Serie D con il Brindisi nell’annata 2005-06.

Dopo le stagioni al Bitonto e alla Pro Vasto sempre nel Nazionale Dilettanti, ha spiccato il volo verso la Serie B: nel torneo cadetto 2009-10 ha collezionato 14 presenze con la maglia dell’Ascoli. Tanta Serie C in carriera per Potenza, che ha militato tra le fila di Lucchese, L’Aquila, Carpi, Gavorrano, Torres, Lumezzane, Maceratese e Taranto.

Nelle ultime annate è tornato in Serie D, indossando le maglie di Gravina, Grumentum, Nardò ed Atletico Terme Fiuggi. Francesco, che arriva a titolo definitivo dal Manfredonia, è pronto a sposare la causa rossoblù. Benvenuto!