L’Atletica Molise Amatori si fa onore al Trofeo S. Nicandro di Venafro

Fra gli atleti in gara anche l’inossidabile 82enne Leonardo Manna che si è battuto come un leone

Dopo 2 anni di stop forzato, causa Covid, anche a Venafro domenica scorsa, 5 giugno, si è tornati a correre in occasione dell’attesissimo Trofeo San Nicandro Città di Venafro organizzato dalla Atletica Venafro. L’appuntamento per il ritrovo degli atleti è stato fissato alle ore 17:00, lo start della manifestazione è avvenuto alle ore 18:30, in un clima da estate inoltrata.

Come preannunciato, l’edizione, la numero 20, ha richiamato centinaia di persone, circa 250 gli arrivati, suscitando l’interesse di sportivi e appassionati anche dalle regioni limitrofe.

Si è trattato di un evento per promuovere lo sport, l’atletica leggera su strada, ma che al contempo ha costituito un’importante occasione per valorizzare il territorio e promuovere la città di Venafro ed il Molise.

La gara, che gode del titolo di gara nazionale Bronze, come da tradizione, si è svolta su un percorso, omologato dai tecnici della Fidal Nazionale, di 10 km, articolato in 3 giri da 3,333 km all’interno del centro cittadino e per questo non proprio veloce, ma molto tecnico.

277 gli atleti al nastro di partenza, con campioni anche di livello nazionale, come Daniele Meucci, dell’Esercito, che si è aggiudicato questo 20° Trofeo, tagliando il traguardo dopo 30′ 30″, alla media di 3′ 03″/km.

Per il settore femminile, l’ha spuntata Grazia Razzano, della Caivano Runners, con 39′ 36″, con un passo di 3′ 57″/km.

Fra i molisani, primi degli uomini Vincenzo Rossi, 36′ 40″, 12° assoluto, e, per le donne, Anna Bornaschella, 46′ 14″, 7^ posizione.

Presenti per l’Atletica Molise Amatori 8 atleti.

È salito sul gradino più alto della sua categoria over 80, l’82enne Leonardo Manna, che ha concluso la sua gara in 1h 14′ 03″.

Podio anche per Michele Mosca, 3° nella categoria SM 75, Bernardo Cosimi e Vittorio Moffa, rispettivamente 4° e 5° nella categoria SM 70.

Hanno egregiamente conlusa la gara anche Antonio Marandola, Nicola Iademarco, Sergio Di Nonno e Giovanni Coco.

Vive congratulazioni a tutti gli atleti AMA da parte del Presidente Franco Pietrunti, con un particolare riguardo per il veterano Leonardo Manna, che, alla sua venerabile età, riesce ancora a gareggiare alla pari con atleti più giovani di lui.