L’Atletica Molise Amatori al Campionato Regionale di Corsa Campestre

Organizzato dell’Atletica Molise Amatori, con la collaborazione della FIDAL Molise, si è svolto domenica 2 febbraio scorso il Campionato Regionale Individuale e di Società di corsa campestre per le categorie Master, valevole come 3^ prova del Campionato Regionale di Società e Individuale.Il ritrovo dei circa cento runners è avvenuto, in una calda giornata primaverile, alle ore 9:15 presso l’ex Forum Park di Vinchiaturo (CB), le prime partenze alle ore 10:00.Nel settore maschile, miglior tempo per Mario Capuani, dell’Atletica Venafro. Per le donne Morena di Benedetto, della Nuova Atletica Isernia, la spunta su tutte le altre.Nutrita la partecipazione per la società di Franco Pietrunti, l’AMA, organizzatrice dell’evento, con ben 13 atleti che hanno portato tutti a termine la gara.Sul podio, col titolo di Campione Regionale 2020, Adalgisa Sprecacenere, per la categoria SF55, Bernardo Cosimi, per la categoria SM70, e Leonardo Manna, per la categoria SM80. Bravi anche tutti gli altri: Vittorio Moffa, Nicola Iademarco, Ugo Giuliano, Lorenzo Picciano, Antonio Marandola, Antonio De Lucia, Nunzio Di Gioia, Alessandro Moffa, Nicola Tudino e Benito Grieco.Appuntamento alle prossime gare!