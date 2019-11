L’astrofisico Fabio De Sordo a Bojano per raccontare la stella da lui scoperta

Di Vittoria Todisco

Occasione impedibile quella di oggi per chi ha la curiosità, la voglia e la capacità di confrontarsi con un astrofisico e sapere di più su questa meraviglia che è il firmamento spazio celeste al quale fino a qualche tempo fa abbiamo rivolto la nostra attenzione in termini solo poetici o musicali frattanto divenuto, grazie a tanti magnifici scienziati studiosi della materia sempre meno sconosciuto e più esplorato. Fabio Del Sordo è uno di questi!

Al giovane astrofisico campobassano si deve la scoperta della stella più vicina al sistema solare ed egli è appunto oggi venerdì 29 novembre a Bojano, e con l’umiltà che solo taluni “grandi”posseggono è disponibile per una chiacchierata astronomica. Lo si potrà incontrare oggi pomeriggio alle 18 presso l’IISS “Elvio Romano” di Bojano, proveniente da Creta e in Molise solo per pochi giorni.

Fabio Del Sordo ha appena quarant’anni, ha iniziato i suoi studi scientifici al Liceo “Romita” della nostra città per poi laurearsi a Pisa a pieni voti e a specializzarsi al NORDIC di Stoccolma, con un passato di ricercatore a Parigi e a YALE, in Connecticut, ed oggi all’Università di Creta ( ma con continui spostamenti in varie altre parti del mondo per inseguire una irrequieta passione per la conoscenza).

Questa estate (solo Il Quotidiano) ha avuto la fortuna di imbattersi nella notizia comunicata insieme ad un altro astrofisico collega, Mario Damasso, dell’Osservatorio Astrofisico di Torino (per una felice coincidenza è quello fondato agli inizi del ‘900 a Pino Torinese, da un altro molisano, Giovanni Boccardi) della scoperta nel sistema della stella Proxima Centauri (la più vicina al Sistema Solare) di un secondo pianeta, con massa sei volte quella della Terra e orbitante, con una rivoluzione di 1900 giorni, molto più lontano dalla sua stella di quello più piccolo già scoperto tre anni or sono e denominato “Proxima b”.

Scoperta nel sistema della stella Proxima Centauri (la più vicina al Sistema Solare) di un secondo pianeta, con massa sei volte quella della Terra e orbitante, con una rivoluzione di 1900 giorni, molto più lontano dalla sua stella di quello più piccolo già scoperto tre anni or sono e denominato “Proxima b”.

La notizia è stata data dai due scienziati con tutta la cautela del caso ma, come era prevedibile, ha fatto il giro del mondo suscitando notevole interesse nel mondo non solo scientifico. Probabilmente nell’incontro di oggi pomeriggio a Bojano il nostro astrofisico sarà disponibile nel sciogliere, quantomeno in parte, le riserve avanzate nello scorso mese di agosto e far comprendere anche a chi è digiuno della materia la portata di questo importante studio e della loro valorosa impresa.