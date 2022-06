“Last insights on Vector-Borne Infectious Diseases”, all’Unimol il seminario internazionale

L’evento, organizzato dal Prof. Roberto Di Marco, docente di Microbiologia Clinica del Dipartimento di Medicina Scienze della Salute “V. Tiberio”, e dal Prof. Andrea Sciarretta, docente di Entomologia e Zoologia Forestale del Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti, ha visto le relazioni di due illustri studiosi e scienziati provenienti da prestigiose Università etiopi di particolare rilevanza internazionale nel campo delle malattie tropicali.

Si tratta dei Professori Tafere Melaku e Getnet Abate docenti presso la Debre Markos University Etiopia, tra le più importanti Università pubbliche del Paese e Delenasaw Yewhalaw docente di Entomologia Medica e già Direttore del Tropical and Infectious Diseases Research Center Università di Jimma, sempre in Etiopia.

L’occasione del seminario e la visita della delegazione universitaria dell’Etiopia consolidano la partnership tra l’Università degli Studi del Molise e le due strutture accademiche internazionali del Corno d’Africa, anche in termini di mobilità nell’ambito della ricerca e della didattica, e hanno offerto, inoltre, un’utile opportunità per tutta la comunità accademica di UniMol, in particolare per studentesse e studenti, laureate e laureati, dottorande e dottorandi delle aree disciplinari scientifiche, di partecipare e assistere ad un simposio di rilievo scientifico importante e di particolare attualità.Qui la galleria fotografica