“Lassù”, nasce la canzone per ricordare Angela: “Sarai sempre in mezzo a noi”

Un brano musicale per ricordare Angela Pangia, la 19enne di Casacalenda che ha perso la vita in un drammatico incidente stradale. E’ questa l’iniziativa che vede protagonista Francesco, in arte “Ghesla” che ha voluto dedicare una canzone alla ragazza morta prematuramente.

Il 20 novembre Angela avrebbe compiuto 20 anni. Di qui la volontà di scrivere una canzone in suo onore “un modo per ricordarla. Lo facciamo per lei e per il suo sorriso, per il modo di fare che aveva. La canzone parla di lei che sarà sempre in mezzo a noi”.