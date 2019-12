L’associazione “Villacanale” non dimentica i 100 anni di “zi Michele”

Non poteva mancare. Come illustra la foto, pure l’associazione culturale “Nuova Villacanale” ha voluto omaggiare Michele Ingratta che lo scorso 21 novembre 2019 ha compiuto cento anni. Il presidente e il direttivo dell’associazione si sono recentemente recati alla casa di riposo “Cosmo De Horatiis” di Poggio Sannita per consegnare a “zi Michele” una pergamena augurale, bellamente incorniciata. Erano presenti Aquino Ingratta e Dina Mastronardi, rispettivamente figlio e nuora del festeggiato.

Per “zi Michele Varritta” (primo centenario di Villacanale di Agnone) gli omaggi non finiscono qui. Infatti un gruppo di fedelissimi ha commissionato alla Pontificia Fonderia Marinelli di realizzare una campana celebrativa che gli sarà consegnata ufficialmente durante le imminenti festività natalizie e di cui siamo in grado di mostrare uno dei bozzetti.

Domenico Lanciano Università delle Generazioni