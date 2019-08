L’associazione “Terzo Millennio” bissa il successo con il San Sebastiano

Una rappresentazione che si svolge nel mese di gennaio, ma riproposta durante il periodo estivo con l’arrivo dei turisti in città









REDAZIONE TERMOLI

Complice una bella e calda serata estiva e la presenza di molti turisti, ieri sera l’associazione culturale Termolese Terzo Millennio ha bissato il successo del recente Sant’Antonio portando in scena per le vie cittadine il tradizionale canto del San Sebastiano.

Un canto che, come molti sapranno, si svolge nel mese di Gennaio, ma viene riproposto durante il periodo estivo, proprio per dare la possibilità a tutti i turisti, ai termolesi residenti fuori ed appassionati del genere popolare folcloristico di apprezzare e conoscere meglio le tradizioni locali.

Infatti un bel gruppo di figuranti muniti di strumenti musicali antichi e popolari, come fisarmoniche, tra tra, struculatorj, patapum, tamburello oltre al coro e alle voci soliste, ha accompagnato il corteo che ha sfilato per le strade cittadine.

Nel ruolo di San Sebastiano,Elio Ricciotti, ormai da tempo componente dell’Associazione culturale Termolese.

Prossimo appuntamento con il Terzo Millennio, venerdì 9 agosto sulla scalinata del folklore per una partecipazione alla manifestazione “Termele dint u’ core” con canti tradizionali e poesie in vernacolo.

FOTO: ASSOCIAZIONE CULTURALE “TERZO MILLENNIO”