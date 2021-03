L’Associazione Polizia Locale attacca: “Noi bistrattati: ancora nessuna risposta sui protocolli vaccinali”

“Ci sentiamo bistrattati e strumentalizzati”. A distanza di dodici giorni dall’invio del sollecito, l’Associazione Molisana Polizia Locale torna a farsi sentire nel chiedere una concreta attivazione dei protocolli vaccinali che coinvolgano le donne e gli uomini in servizio presso i Corpi e Servizi di Polizia Locale del Molise. Il documento, redatto quasi due settimane fa, firmato dal presidente Domenico Esposito e dal vicepresidente AMoPoL Pietro Cappella, non avrebbe prodotto alcun riscontro, come sottolineato dal Direttivo nella giornata odierna.

“Lamentiamo – si legge nel nuovo monito – la disattenzione e irrituale non rispetto per una delle categorie maggiormente esposte e a servizio della collettività fin dalla prima ora. Dopo dodici giorni – si legge – non ci è pervenuta ancora nessuna risposta alla cortese e rispettosa nota di sollecito prodotta agli Organi istituzionali preposti. Pur comprendendo le difficoltà del momento, la categoria si sente bistrattata. poichè a quest’ultima viene chiesto di essere in prima linea per garantire il rispetto dei provvedimenti restrittivi. Almeno – conclude Amopol – è lecito nonchè doveroso produrre una risposta ad una sollecitazione”.