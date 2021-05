L’Associazione Mario Lanza lancia il “Concorso di Arti Plastiche e Figurative”

L’Associazione “Mario Lanza” di Filignano, in occasione del centenario dalla nascita del grande tenore, organizza il “Concorso di Arti Plastiche e Figurative – Premio Internazionale Mario Lanza Museum”. Il 1° agosto, presso il Centro sociale alle ore 18, ci sarà l’inaugurazione della mostra e la premiazione delle opere partecipanti al concorso, visionabili fino al 31 agosto 2021. Sarà il primo di una serie di eventi che precedono il consueto Festival internazionale di musica lirica che, Covid permettendo, si terrà ad agosto.

REGOLAMENTO

– Possono partecipare gratuitamente tutti gli artisti, a condizione che ogni opera con cui si gareggia sia poi donata al Mario Lanza Museum.

– I partecipanti della sezione Junior (under 18) verranno premiati con un diploma.

– E’ possibile partecipare compilando l’apposito modulo con i propri dati e inviandolo con la scheda tecnica e una foto dell’opera che si intende far partecipare, in 3 diverse modalità: 1. collegandosi al sito www.mariolanzafilignano.com, 2. via email all’indirizzo mariolanzafilignano@gmail.com, 3. per posta: Associazione Mario Lanza, via Marconi n.5, 86074 Filignano (IS).

– Le opere accettate comprendono dipinti, sculture, acquerelli, disegni, ceramiche, terracotta, vetro, plastica, assemblaggi, incisioni, acquaforte, serigrafie, litografie, bassorilievi, fotografie, grafiche, multimediale, senza limite di misura e di grandezza.

– I termini di presentazione delle domande sono fissati al 15 luglio 2021.

Per maggiori dettagli è possibile consultare il sito www.mariolanzafilignano.com, dove sarà anche possibile scaricare il modulo per la partecipazione, oppure contattare il numero 3398078165.