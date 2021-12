L’associazione “Kalos” annuncia il Concerto di Capodanno e formula l’invito

Il 1 Gennaio 2022 alle ore 18:30 presso il Teatro Savoia di Campobasso, l’Associazione Musicale Kalós ha inteso organizzare il “CONCERTO DI CAPODANNO”.

Ad esibirsi l’Orchestra da Camera di Campobasso, Kalós Ensemble, che si avvale della collaborazione di solisti affermati quali Donato Di Gioia (baritono), Manuel Petti (Fisarmonica, Erika Petti (voce), con la direzione del Maestro Daniele Terzano, presenta la serata Daniela Terreri. La prima parte del programma è incentrata del tutto sulle composizioni del musicista italo-argentino Astor Piazzolla.L’anno appena trascorso è stato l’anno del 100° anniversario della nascita di Astor Piazzolla,e, tra la miriade delle sue composizioni, la più suggestiva ed eseguita è di certo “Las cuatro estaciones porteñas”. L’orchestra da camera di Campobasso omaggia l’anniversario del musicista e compositore con un malioso arrangiamento del M°Daniele Terzano della sua composizione più nota, e con due tra i suoi brani più celebri: Oblivion e Libertango, nella versione con voce.

La seconda parte del programma spazia dall’opera al musical, dal repertorio caratteristico e tradizionale sino al jazz.

L’Intermezzo dalla “Cavalleria Rusticana” , intensa e struggente composizione di Pietro Mascagni, la Cavatina di Figaro dal “Barbiere di Siviglia” di G.Rossini e Ideale , celebre romanza di F.P.Tosti aprono la seconda parte del concerto. Subito dopo si passa alla musica jazz, con arrangiamenti per orchestra e voce di brani celebri di D.Ellington e S.Coslow: In a Sentimental Mood, Sophisticated Lady e Mr.Paganini. Un medley di brani tratti dal musical West Side Story di L.Bernstein, dal musical Walking the Dog di G.Gershwin, e celebri melodie di L.Armstrong , G.Miller e J.Kander chiude il Concerto di Capodanno con atmosfera e sonorità intense e coinvolgenti.

La Direzione Artistica della serata è affidata ad Antonio Presutti, e durante il concerto verranno eseguite, in prima assoluta, due sue composizioni originali, arrangiate per orchestra dal Maestro Daniele Terzano: “Perdono” e “Nulla”, quest’ultimo brano in particolare è incentrato sul tema della “Violenza sulle donne”.

L’associazione musicale Kalós è una giovane associazione culturale senza scopo di lucro nata da un’idea di alcuni giovani musicisti molisani, frutto della concretizzazione di un progetto culturale portato avanti da tempo che ha come scopo la promozione e la divulgazione della cultura musicale. La condivisione di una volontà, la stessa speranza e il credere negli stessi obiettivi sono ciò che danno vita ad un ente culturale che ha come finalità primaria quella di presentare alla comunità, e non, qualcosa “di bello”. La traduzione italiana della parola Kalós dal greco è, infatti, bello, piacevole.

«Nella nostra regione la musica ha sempre avuto un ruolo marginale, fatta da pochi e riservata a pochi, – afferma il Presidente M° Angelo Botticella – e questo lo dimostra anche il fatto che le stagioni concertistiche o qualsiasi altro tipo di evento musicale sono quasi del tutto inesistenti. La nostra finalità primaria è quella di portare anche nella nostra regione eventi musicali, stagioni concertistiche, festival e quant’altro abbia a che fare con la pratica e la divulgazione della cultura musicale.

Troppo spesso la musica classica viene ritenuta un’arte per pochi, sia in fase di produzione che di fruizione e per questo un’altra finalità associativa è quella di abbattere del tutto, attraverso seminari e lezioni-concerto, le “barriere” create negli ultimi decenni, rendendo la musica classica un bene essenziale ed un piacere per tutti. L’associazione musicale Kalós è un’ organizzazione senza scopo di lucro che per la realizzazione dei suoi obiettivi si appoggia del tutto a sovvenzioni ed erogazioni liberali di ogni genere.

Crediamo fortemente che imprenditori e altri enti privati possano essere i protagonisti di un’impresa fantastica. Siamo nati in un momento storico difficile, ma l’idea di portare musica ed eventi proprio quando tutto si ferma ci dà la forza e la ragione per continuare a progettare; non possiamo fermarci, perché la musica, specialmente quella dal vivo, deve continuare a regalare emozioni e a creare lavoro, proprio per questo motivo non abbiamo rinviato la data di costituzione, lo scorso inverno in piena pandemia. Nell’agosto scorso siamo stati ospiti della XXV edizione della Manifestazione “Noi artisti di Questa Terra” a Montorio nei Frentani, dove abbiamo ricevuto il premio artistico per la rilevanza del nostro progetto».