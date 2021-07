L’Associazione Giovani Avvocati di Termoli-Larino rinnova le sue cariche

Lo scorso 21 luglio si è tenuta l’assemblea di sezione e l’elezione del nuovo direttivo AIGA (Associazione Italiana Giovani Avvocati) della sezione Termoli- Larino per il biennio 2021-2023. Il nuovo Presidente è l’Avv Clementina Vitale, già membro del dipartimento nazionale sulle specializzazioni e nuovi spazi di mercato dal novembre 2019. Gli altri membri che compongono il direttivo sono: Avv Alfonso Delliquadri vicepresidente

Avv Italo PASCARELLA segretario Avv Monica MASTRANTONIO tesoriere Avv Guido CAMPOPIANO delegato nazionale

dott.ssa Anna MALATESTA Responsabile consulta dei praticanti Avv Fiorenza DEL BORRELLO consigliere effettivo

dott.ssa Alessandra CHIAVARO consigliere effettivo

Avv. Laura CARADONIO consigliere effettivo

dott.ssa Stella FUSCO consigliere supplente

Avv. Daniele MARINUCCI consigliere supplente

dott.Marco LORETO consigliere supplente.

L’Avv Clementina Vitale succede all’Avv Francesco Marchesani per l’anno 2020-2021 e all’Avv Fausi khalifh Iannucci per l’anno 2019-2020, oggi coordinatore regionale e già presidente del dipartimento nazionale sulla monocommittenza dall anno 2019, a cui esprime gratitudine e riconoscenza per il lavoro svolto e per la stima manifestata per la consegna di questo incarico.