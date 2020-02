L’associazione EcoFood promuove la “Cucina del cuore” con cavoli e broccoli

L’evento gastronomico sarà a base di prodotti genuini e biologici rigorosamente a “chilomentro zero” per la dieta mediterranea

POZZILLI. È in programma per questa sera, venerdì 7 febbraio, il nuovo appuntamento con la Cucina del Cuore. Si tratta di un ciclo di eventi gastronomici (a base di prodotti genuini e biologici, rigorosamente a km zero) promosso dall’Associazione EcoFood per diffondere la cultura dell’alimentazione eco-compatibile, anche al fine di prevenire l’obesità ed il rischio di incorrere in problemi all’apparato cardiocircolatorio. Come ampiamente dimostrato da una mole di studi scientifici, infatti, la dieta mediterranea può svolgere un ruolo determinante in favore dell’equilibrio psicosomatico, esercitando una funzione importante nella tutela del muscolo cardiaco e dei vasi sanguigni. Sarà “Le crucifere – Cavoli e broccoli nella dieta mediterranea” il tema scelto per la serata.

«Nella lista degli alimenti dalle proprietà benefiche – fanno sapere dall’associazione – troviamo proprio le crucifere, il cui nome richiama la croce formata dei petali di questa grande famiglia vegetale composta da cavoli, broccoli, rape, ravanelli e rucola. Le crucifere, infatti, sono note sin dall’antichità per le loro incredibili qualità mineralizzanti, ricostituenti, energetiche, antianemiche, disinfettanti, antidiabetiche e antireumatiche. Il merito va ad alcune proprietà terapeutiche e nutritive racchiuse nella pianta come sali minerali, vitamine e antiossidanti preziosi. Mangiare regolarmente crucifere aiuta a mantenere efficiente il sistema immunitario, quello cardiovascolare e l’apparato digerente. Di recente, inoltre, specifici studi ne hanno comprovato la valida azione preventiva contro lo sviluppo dei tumori».

I protagonisti della manifestazione, che si terrà all’hotel Dora di Pozzilli, saranno il giornalista Angelo Bucci (fondatore dell’Associazione EcoFood), la Biologa Nutrizionista Veronica Fatigati (socio della Fondazione DD Clinic Research Institute) e la Psicologa Annunziata Barbara Borrelli (Psicoterapeuta specialista ambulatoriale Asl Avellino e Caserta). Determinante il ruolo degli chef Adriano Cozzolino e Pino Marino. Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il numero 338.1048800.