L’Associazione Disabili Visivi e il Centro Studi La Sfera alla Settimana Tiflologica

Sabato 25 febbraio presso l’Università degli studi del Molise avrà luogo l’inaugurazione della Settimana Tiflologica, evento teso a far conoscere come gli alunni e gli studenti in condizione di cecità assoluta o di ipovisione grave affrontano il percorso di istruzione in presenza di criticità dovute all’ambiente, alla carenza di figure tiflologicamente preparate, alla assenza di strumenti e materiali idonei. Viceversa laddove non ci sono ostacoli ambientali, professionali e strumentali gli stessi discenti sono in grado di apprendere e superare ogni step cognitivo e intellettivo al pari dei compagni e sono nelle condizioni di esprimere la natura legata all’età: quella di adolescenti, di ragazzi. Il 21 febbraio di quest’anno ricorre la 16ª giornata dedicata a Louis Braille. La legge 126 del 3 agosto 2007 ha istituito questa giornata celebrativa per l’inventore che immaginò e strutturò la tecnica di letto-scrittura più importante per l’emancipazione umana e culturale delle persone con cecità assoluta e o ipovedenti gravi: La Segnografia Braille, ancora oggi la “tecnica” priva di tempo e per questo sempre attuale.