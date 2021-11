L’Associazione di Promozione Sociale “Le Radici” illumina il Natale bojanese

E’ tempo di lanterne “heart made & home made” per riscaldare i motori della solidarietà ed accendere la magia del Natale

di Marika Galletta

Per il terzo anno consecutivo, l’iconico abete di piazza Roma a Bojano si addobberà a festa ed abbaglierà con le sue magie di luci passanti e visitatori, per mano dell’iniziativa: “Una luce per Natale” #illuminiamo. Non le canoniche luminarie istituzionali. Bensì il frutto del connubio tra la creatività manuale di un gruppo di cittadini dediti al sociale e la partecipazione attiva di una comunità che ben risponde orgogliosamente attraverso le donazioni. Un circolo virtuoso di cittadinanza attiva innescato dallo spirito natalizio che ben riaccende i principi solidaristici comunitari, nonché il motore della sfera sociale nell’ottica associazionistica e volontaristica.

“Contribuire attivamente ad illuminare il proprio paese, attraverso gli allestimenti natalizi per cautelare la magia del Natale, sostenendo l’acquisto di una lanterna.” E’ il leit movit dei volontari dell’Associazione matesina “Le Radici” che, si appella ai propri concittadini per illuminare le abitazioni, gli uffici, le attività commerciali, le aziende, gli studi privati.

Sostenere l’acquisto delle lanterne, al fine di contribuire alla creazione di un focolaio collettivo, identificato nello storico abete della piazza comunale. E contemporaneamente accendere le luci di un lume comune, capace di entrare nelle abitazioni e di tenere uniti saldamente i bojanesi alle tradizioni del proprio territorio.

Manuela Bernardo, Elvira Viglianti, Michela Francescone, Margherita Chirico, Anna Cantarale e Iuri Lieggi sono il gruppo dei volontari laboriosi, estrosi e creativi che realizzano a mano le lanterne, dando vita ad ornamenti natalizi non solo rigorosamente home made ma soprattutto heart made. E non si occupano soltanto della creazione, bensì, si dedicano prima di tutto alla scelta dei materiali, optando per un marketing sociale rigorosamente territoriale, scegliendo gli esercenti di Bojano. Ne curano personalmente anche le consegne a domicilio e non manca lo stand della domenica in piazza, dove di certo non mancano i sostenitori.

Il Natale bojanese 2021, vedrà non solo l’accensione delle luminarie dell’albero comunale, previste per il 25 Novembre, bensì dei platani secolari dell’omonima piazza nella giornata del 29 Novembre, luogo di ritrovo indiscusso e di identificazione socio-culturale per la cittadina matesina.

Lo strepitoso impatto sociale dell’edizione del Natale 2020 “Una Stella per Bojano”, ha registrato donazioni per ben 470 stelle di natale, sempre rigorosamente realizzate a mano. La raccolta fondi, ha consentito l’acquisto delle luminarie stesse, nonché di ornamenti e decorazioni varie. E non in ultimo il restyling floreale dell’aiuola che perimetra il secolare abete.

Una piccola area verde creata ad hoc dall’Associazione stessa che ne cura la messa a dimora di piante floreali stagionalmente. Il fondo residuale, è stato investito nella realizzazione di altre attività e progettazioni sociali ed ambientalistiche in favore della comunità. Ne sono esempio la manutenzione dei parchi giochi comunali, la riqualificazione di alcune aree verdi pubbliche ed altre di pertinenza religiosa e non in ultimo l’evento di street art dell’estate scorsa.

Dalla pagina social dell’APS “Le Radici” numerosissime sono le testimonianze fotografiche di una Bojano che anche quest’anno risponde presente e che i “radicini” sintetizzano così: ”Siete diventati tantissimi, voi brillate di più delle nostre lanterne.”

IL VIDEO IN ALTO