L’Associazione Demetra porta a “Punto verde” le peculiarità dei prodotti gastronomici a chilometro zero

«Dopo l’ultimo convegno tenuto a Bojano, con la straordinaria moderazione di Giovanni Minicozzi mercoledì 29 maggio scorso siamo stati ospiti della trasmissione Puntoverde di Aldo Barletta. Abbiamo accolto con piacere questo invito perché è un modo per mostrare a tutti il nostro progetto; crediamo nella valorizzazione del nostro territorio e vogliamo mostrare a tutti la nostra filosofia. Abbiamo partecipato come associazione ma ogni nostra azienda associata ha portato i suoi prodotti di nicchia. Abbiamo scoperto tutti i passaggi della filiera e mostrato senza veli cosa significa la filiera corta, mostrando le attività in toto. Passando dall’allevamento alla trasformazione dei prodotti con l’utilizzo di tecniche tradizionali. Infine anche qualche chicca culinaria: come cucinare con tali prodotti un piatto unico nei suoi sapori e gusti non perdendo mai quella particolarità della “cucina casereccia” ma soprattutto sana e genuina. Nella puntata abbiamo parlato di come abbiamo realizzato e di come stiamo portando avanti questo nostro piccolo grande progetto, con l’aiuto di ognuno e siamo sicuri di riuscirci. La nostra filosofia e quella dell’associazione Demetra non è quella di chiedere di comprare da noi, ma solo di portarvi nel nostro mondo. Portare sulle tavole un prodotto genuino, sano e di qualità che oggi è difficile trovare. Le critiche degli altri? Ci sono e ci saranno sempre, ne siamo felici perché significa che comunque si parla di Bocconi d’autore, e sono proprio quelle che ci spingono a fare sempre meglio a non sentirci mai arrivati. Valorizzare i prodotti molisani a chilometro zero: questa è la nostra missione è dell’associazione Demetra. Come diciamo sempre: la fiducia vogliamo guadagnarla giorno dopo giorno».

Un ringraziamento al dott. Aldo Barletta per la sua professionalità, competenza ma soprattutto per la disponibilità nell’aver realizzato questa puntata di Punto verde registrata presso l’azienda agricola F.lli Del Zingaro di Matrice (CB) che andrà in onda nei prossimi giorni. Un grazie anche al presidente dott. Daniele Di Cicco per il cuore che mette in questo progetto portato avanti e all’assessore Regionale all’agricoltura Nicola Cavaliere per la presenza e le notizie portate in diretta.