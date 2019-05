L’assessore Vincenzo Niro incontra i vertici Acem

Questa mattina il nuovo Presidente dell’ACEM Danilo Martino, insieme con il Vice Presidente Angelo Santoro e il Direttore Gino Di Renzo, ha incontrato l’Assessore ai Lavori Pubblici della Regione Molise Vincenzo Niro. L’incontro è stato concordato innanzitutto per una prima conoscenza, ma si è rivelato occasione propizia per analizzare e discutere le principali problematiche del settore rappresentato. In particolare, si è discusso della programmazione dei lavori da appaltare, dei pagamenti alle imprese, dello sblocca cantieri e della necessità di risolvere il problema degli avanzi di amministrazione. L’Assessore Niro ha manifestato ampia disponibilità.