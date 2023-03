L’assessore più giovane d’Italia è molisano, Lorenzo D’Alessandro in Giunta a soli 19 anni

E’ molisano, di Torella del Sannio per la precisione l’assessore più giovane d’Italia. Si tratta di Lorenzo D’Alessandro, 19 anni, eletto nella squadra del sindaco Gianni Meffe alle comunali del giugno 2022. È quanto emerge da una ricerca di Anci giovani presentata per la XII assemblea annuale di Treviso. “Lorenzo ed i giovani amministratori sono stati ringraziati dal sindaco di Bari e presidente ANCI Antonio De Caro ed è una bellissima soddisfazione per la nostra comunità. Un primato per Torella Del Sannio e per il Molise -le parole del sindaco Meffe in un post su fb – a dimostrazione che per migliorare e, soprattutto, rinnovare la nostra classe politica bisogna partire dal basso, dai piccoli Comuni che sono i pilastri dell’Italia e dove ci si sporca le mani e si impara a dare prima ancora di ricevere.

Lo abbiamo fatto a Torella dove, dopo anni di “stazionamento”, abbiamo puntato sui giovani e al coinvolgimento pieno di tutti coloro che hanno voglia di mettersi alla prova, aprendo portoni anche a chi era candidato nell’altra lista o non età proprio candidato.

Serve condivisione e partecipazione e serve avvicinare i più giovani al bene pubblico che è di tutti noi e non può essere ad appannaggio di qualcuno o diventare, peggio ancora, qualcosa da tramandare. Complimenti a Lorenzo che anche nel momento più difficile, quello della campagna elettorale, ha dimostrato maturità e serietà”.