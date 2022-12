L’assessore Niro fa il concorso alla Regione, il consigliere Nola lo bacchetta

È il consigliere regionale dei Cinque Stelle che solleva il caso “Niro”, l’assessore che partecipa a un concorso alla Regione pur essendo in aspettativa per motivi politici da 15 anni. Nola mostra le delibere regionali e scrive su Facebook:

“Apprendiamo da recenti determine della Regione Molise, relative alla partecipazione a concorsi interni da parte di Assessori in carica, in aspettativa da oltre 15 anni dagli uffici regionali, al fine di accrescere i propri stipendi e quindi maturare una pensione più elevata.

Tra l’altro proprio ieri la Corte dei Conti ha censurato la maggioranza di Toma e tutta la sua Giunta, proprio sui deficit di carattere amministrativo-contabile, relativi all’anno 2021.

All’assessore Vincenzo Niro una semplice osservazione di carattere etico. Non sarebbe più opportuno lasciare libera la competizione al concorso a professionalità esistenti presso gli uffici regionali, che non hanno alcun potenziale conflitto d’interessi?!”.