L’assessore, la gatta con il “disco orario” e il parcheggio “occupato”: storia di una scelta “coraggiosa”

L’iniziativa di Rita Colaci diventata “virale” tra favorevoli e contrari

E’ un vero e proprio “post virale” quello che vede protagonista l’assessore all’Ambiente del Comune di Termoli, Rita Colaci, e una gattina che sta allattando i suoi cuccioli. No, non si tratta di una favola della buona notte per i bambini quanto piuttosto della foto scattata da un termolese e postata sul gruppo “AFDM” in cui viene mostrata la “casa provvisoria” di una gattina randagia che, si scopre sul popolare social network, da qualche giorno avrebbe partorito i suoi cuccioli. La gattina, stando a quello che si apprende leggendo i centinaia di commenti che sono comparsi sotto la foto, avrebbe inizialmente “scelto” un condominio di via Mario Pagano, pieno centro di Termoli, come rifugio sicuro dove allattare i suoi gattini appena nati. Peccato, però, che i condomini della palazzina non avrebbero gradito la cosa e avrebbero “sfrattato” la gattina (non sta a noi giudicare se la scelta sia stata corretta o meno, così come non sta a noi giudicare la decisione dell’assessore Colaci). Il tutto nonostante una piccola inquilina della stessa palazzina si sia, di fatto, presa cura della gatta e dei suoi cuccioli. Di qui la “decisione” della “neo mamma” di rifugiarsi all’interno di un posto auto, uno dei pochi bianchi rimasti a Termoli. Ed è qui che entrerebbe in gioco l’assessore Colaci perché, stando a quello che afferma la figlia dell’assessore in uno dei commenti al post, sarebbe stato proprio il vertice dell’assessorato all’Ambiente a “requisire” il posto auto per assegnarlo temporaneamente alla gatta in modo da permetterle di allattare in “pace”. «Sì – si legge nel commento della figlia dell’assessore – è stata un’iniziativa di mia madre Rita, assessore all’Ambiente con l’aiuto di alcuni residenti della zona. Si trova lì perché è stata letteralmente buttata fuori “a calci” con i suoi cuccioli da alcune “persone” schifate da questa creatura che stava partorendo sotto un portone. Civiltà, rispetto e amore anche e soprattutto per gli animali.. quando impareremo a rispettare chi è più debole e non ha la possibilità di chiedere aiuto forse saremo tutti un po’ migliori. Un parcheggio in meno in città per aiutare un essere vivente che fastidio vi crea! Orgogliosa di questo». Una risposta che, ovviamente, ha innescato una serie infinita di commenti, risposte e condivisioni che l’hanno reso praticamente virale e che ha spaccato la città tra favorevoli e contrari all’iniziativa della Colaci.

Nella foto tratta dal post di Facebook la “collocazione provvisoria” della gatta in questione.