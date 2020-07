L’assessore in pectore Pallante: “Non ho mai rivendicato nulla”

“Mi attengo alle decisioni della coalizione e del mio partito. L’abolizione della surroga? Volontà molto ampia”

“Non so quello che succederà – ha dichiarato ai nostri microfoni l’assessore in pectore Quintino Pallante – ma voglio sottolineare che io non prendo il posto di nessuno, al massimo qualcuno ha preso in passato il posto che spettava ad altri. Ma io non ho mai rivendicato nulla e non c’è traccia di mozioni, interventi o altro che vadano in questa direzione.

Per quanto riguarda la questione dell’abolizione della surroga – ha proseguito – mi inorgoglisce il fatto che qualcuno possa pensare che io abbia tanto potere da essere riuscito da solo ad indirizzare un intero consiglio regionale. In realtà si è trattato di una volontà molto ampia, che io ho condiviso, di abrogare una norma che non si riteneva utile. Io non sono mai andato contro il mio partito e se qualcuno a livello locale pensa cose differenti, me ne dispiaccio. Ma la mia azione politica è sempre stata rapportata a Giorgia Meloni e non ho mai ricevuto richiami dal partito nazionale. Se li avessi ricevuti, ovviamente, non sarei qui. Il mio partito è sempre stato informato e io difendo gli interessi degli elettori nell’alveo di un mandato costituzionale. Ho sempre fatto gli interessi della coalizione e – ripeto – non ho mai rivendicato nulla. Se la coalizione mi dovesse chiedere di lavorare nell’esecutivo e il mio partito fosse d’accordo, sarei felice di adoperarmi nell’interesse dei molisani. Anche perché io di pillole amare ne ho ingoiate già molte e faccio politica da 20 anni stando sempre dalla stessa parte”.

Qual è la fase attuale che sta vivendo il centrodestra? “I dissidi sono rientrati e la situazione sembra essere ricomposta. Ci auguriamo d’ora in avanti di lavorare maggiormente uniti nell’interesse dei cittadini”. redpol