L’assessore Di Lucente: «Porre le basi per progetti importanti che diano lavoro ai molisani»

E’ già al lavoro il neo assessore regionale, con deleghe importanti, e vicepresidente della Giunta Andrea Di Lucente. Questo pomeriggio incontrerà i dirigenti dei vari settori di cui si occuperà e si inizierà a stilare un programma sia a breve termine, sia a medio e lungo periodo. «Il presidente ha utilizzato un metodo chiaro nell’assegnazione delle deleghe, tenendo conto delle competenze specifiche, ma anche dei partiti di riferimento a livello nazionale. Partiremo dal Bilancio per far ripartire la macchina organizzativa. Io nello specifico incontrerò da subito i dirigenti dei vari settori per comprendere meglio lo stato dell’arte e per iniziare un programma nel breve periodo e uno a medio e lungo termine per dare risposte immediate, ma anche per porre le basi per progetti importanti che diano lavoro ai molisani».

L’INTERVISTA IN ALTO