L’assessore Cotugno in visita al backstage della “Divina Commedia”

Questa mattina l’assessore regionale alla Cultura, Vincenzo Cotugno, ha fatto visita in prima persona al backstage del musical “La Divina Commedia” che a partire dal 7 novembre e fino all’11 novembre sarà in scena all’auditorium di Isernia.

Una prima mondiale che sarà una vetrina importantissima, non solo per il capoluogo pentro ma per tutto il Molise. Oltre alle cinque serate, lo spettacolo sarà replicato anche tutte le mattine, quando gli spettatori saranno le scolaresche. L’intento, dunque, è anche quello di promuovere la cultura del musical e, in generale, del teatro nelle nuove generazioni. Oltre sessanta i componenti del cast che in questi giorni stanno soggiornando e pernottando a Isernia. L’assessore regionale ha potuto riscontrare come l’organizzazione sia imponente, con tecniche all’avanguardia per quel che concerne l’allestimento della scenografia e ha preso visione delle numerose prove degli attori-cantanti e del corpo di ballo. Cotugno ha saluto e ringraziato gli interpreti e i tecnici che stanno lavorando allo spettacolo. A guidarlo nel tour nel backstage il regista Andrea Ortis e Laura Carissimi, produttrice esecutiva dello spettacolo.