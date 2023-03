L’assessore Cavaliere: «Bisogna lavorare fino in fondo per il bene del territorio»

Il titolare regionale dell’Agricoltura ha commentato le dimissioni dei colleghi Calenda e Niro: «Hanno fatto una valutazione, non so se politica o personale, ma la rispetto»

«Hanno fatto una valutazione, non so se di natura politica o di natura personale. L’hanno spiegata con una lettera e con delle interviste. Non entro nel merito, ma dico solo una cosa: noi siamo stati eletti dal popolo, abbiamo avuto degli incarichi istituzionali e credo abbiamo anche il sacrosanto diritto di portarli avanti fino in fondo lavorando per il bene del territorio rispetto ad ogni singola competenza che ognuno di noi ha».

L’assessore regionale all’Agricoltura, Nicola Cavaliere, ha commentato così le dimissioni dei suoi colleghi – evidentemente per ragioni diverse –, Filomena Calenda e Vincenzo Niro, che hanno dato un ulteriore scossone alla già travagliata fine della legislatura. Il nome del titolare regionale all’Agricoltura ed esponete importante di Forza Italia, già candidato al collegio plurinominale del Senato in Molise alle ultime Politiche, è anche tra quelli papabili per la presidenza della Regione come alternativa ad un ipotetico “Toma-bis” (se si seguisse la linea degli uscenti come accaduto con Fontana e Fedriga in Lombardia e Friuli) e ferme restando le rivendicazioni di Lega, Fratelli d’Italia e le altre forze del centrodestra. Le prossime settimane, dunque, saranno decisive per trovare la sintesi nella coalizione.