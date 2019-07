L’assessore Cavaliere al Villaggio Coldiretti di Milano

«Oggi sono al Villaggio Coldiretti di Milano, con il direttore Aniello Ascolese e il commissario confederale Giuseppe Spinelli, al fianco delle nostre aziende e come sempre a supporto del Made in Molise. Questo è per noi un palcoscenico davvero importante, che vede la partecipazione di oltre diecimila espositori, agricoltori giunti da ogni parte del Paese, e di migliaia di visitatori, anche stranieri. Senza dimenticare gli incontri e i convegni in programma con i rappresentanti istituzionali e le massime autorità del settore, come il vicepremier Salvini e il ministro Centinaio». E’ quanto afferma in un post l’assessore regionale Nicola Cavaliere dal villaggio Coldiretti di Milano.