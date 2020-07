L’Asrem dà il via libera ai test sierologici di massa tra il personale delle Forze di Polizia

La Asrem – si legge in una nota fermata dal direttore generale Oreste Florenzano e da quello sanitario Maria Virginia Scafarto – ha dato il via ai test sierologici per tracciare la circolazione del Sars-Cov-2 tra il personale appartenente alle Forze di Polizia.

L’iniziativa coinvolgerà complessivamente circa 450 operatori. Il test è mirato alla ricerca degli anticorpi IgG, indicativi del possibile contatto con il virus. Chi risulterà positivo, verrà sottoposto al test molecolare (tampone) per la formulazione della diagnosi di positività o negatività al Covid-l9.

Il tutto con il supporto logistico della Polizia di Stato, che metterà a disposizione personale per l’esecuzione dei test.

Lo screening di massa sulle Forze dell’Ordine, tra i lavoratori più esposti al contagio, permetterà di raccogliere informazioni molto importanti sul piano epidemiologico, offrendo un significativo contributo allo studio della patogenesi del covid 19 e allo sviluppo di strategie mirate di prevenzione”.