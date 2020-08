L’Asrem corregge il tiro: un solo contagio su 302 tamponi processati

Una nota di correzione al precedente Bollettino Covid diramato questo pomeriggio (29 AGOSTO) è giunta poco fa nelle redazioni dei giornali molisani. A parziale modifica di quanto comunicato precedentemente l’azienda tiene a precisare che il numero dei contagi oggi è solo di una unità (1) e non tre come precedente comunicato. Si tratta di una persona di Ferrazzano tornata dalla Sardegna. Mentre sono stati 302 gli ultimi tamponi processati. Sale dunque a 70 il numero degli attualmente positivi in Molise. Invariato il numero delle persone ricoverate in Malattie Infettive (3) e non si registrano nuovi guariti. Il totale dei tamponi processati dall’inizio dell’emergenza Covid è di 32.153. Invariato anche il numero delle persone in isolamento (130).